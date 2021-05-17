إعادة طالبة تركت منزلها بسبب خلافات عائلية في القاهرة

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نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في إعادة طالبة عقب تركها منزل أهليتها بالقاهرة لخلافات عائلية.

وكان تلاحظ للخدمات الأمنية التابعة للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات والمعينة في محطة سكك حديد سوهاج، بتواجد فتاة على رصيف المحطة لفترة طويلة دون استقلالها أي قطار.

وبالفحص تبين أنها طالبة- مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة- وبمناقشتها قررت تركها مسكن أهليتها بسبب وجود خلافات أسرية.

على الفور تم التواصل هاتفياً مع والدها والذى أفاد بتحرير محضر بغياب ابنته، حيث تم تسليم الفتاة له عقب أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتها.

وقدم والد الفتاه الشكر لرجال الشرطة وتقديره للجهد المبذول فى رعاية ابنته وإعادتها لأسرتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.