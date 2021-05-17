الرئيس التونسي يؤكد استعداد بلاده لتدعيم التعاون مع كوت ديفوار

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، استعداد بلاده التام لمزيد من تدعيم التعاون مع كوت ديفوار في مجال الصحة، لا سيما في أفق إحداث مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية صدر اليوم الإثنين، أن ذلك جاء خلال اللقاء الذي جمع الرئيس قيس سعيد، الذي يزور فرنسا حاليا للمشاركة في قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية بباريس، مع رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا، والتي وجه خلالها له الدعوة الرسمية لزيارة تونس حيث رحب بها ووعد بتلبيتها قريبا.

وأثنى الرئيس التونسي على علاقات الأخوة التاريخية المتميزة القائمة بين تونس وكوت ديفوار وما يجمعهما من خصائص وقيم مشتركة، مؤكدا أن للبلدين آفاقا واسعة للتعاون والشراكة في قطاعات متنوعة.

ومن جانبه، أعرب الرئيس الإيفواري عن تطلع بلاده إلى مزيد من الاستفادة من التجربة والخبرات التونسية في عدة مجالات وخاصة في القطاع الصحي عبر تطوير التعاون الطبي وتكوين الطلبة الإيفواريين في الجامعات التونسية، كما دعا واتارا القطاع الخاص في تونس إلى تعزيز تواجده في كوت ديفوار ومزيد من استكشاف فرص الاستثمار والشراكة فيها.