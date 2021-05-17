على معلول وحمدي فتحي فى قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة صن داونز

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفنى للنادي الأهلي عن قائمة الفريق المسافرة إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز فى إياب ربع نهائي دوري أبطال افريقيا والمقررة السبت المقبل.

وكان الأهلي قد حقق الفوز فى لقاء الذهاب بهدفين دون رد يوم السبت الماضي.

وشهدت القائمة عودة على معلول وحمدي فتحي بعد شفائهما من الإصابة في حين يغيب مروان محسن لشعوره بآلام فى الركبة ومصطفي شوبير لاصابته بكورونا



وجاءت قائمة الأهلي كالتالي :



محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء

رامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول

عمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجايي

صلاح محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.







🗒| اليكم قائمة فريقنا المسافرة لجنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز .🦅🔥💪

🔴|#افريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/88hEGMZJXM — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 17, 2021