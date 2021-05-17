صحيفة إماراتية: السلام العادل والشامل هو الخيار الوحيد لحل القضية الفلسطينية

أكدت صحيفة "الوطن" الإماراتية أن السلام العادل والشامل هو الخيار الوحيد للقضية الفلسطينية، والذي يمكن من خلاله طي صفحة طويلة من المعاناة والتوتر وغياب الاستقرار ووضع حد لأزمة متواصلة منذ زمن طويل.

وأشارت الصحيفة -في افتتاحياتها، اليوم الاثنين، بعنوان "السلام هو الحل"- إلى أن الأحداث المؤسفة تبين أن الحكمة هي أقوى صوت يمكن من خلاله التمهيد لمحادثات بناءة وجدية لا يكون الهدف منها التوصل إلى هدنة أو وقف مؤقت لإطلاق النار فقط، بل التأسيس لخطوات تمهد لحل نهائي قابل للحياة بشكل دائم، ويستند إلى مصالحة فعلية لها أسس وقناعات ونيات صادقة تغلب مصلحة الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقالت إن هذا الاستقرار سوف يكون البوابة التي تضمن الانتقال نحو مرحلة من الازدهار والتنمية في ظل سلام قوي ودائم وعادل يكون خلاصة فعلية لقناعة جميع الأطراف بأن العقل والحوار هما الكفيلان بتحقيق ذلك، وليس القصف والصواريخ التي تحمل الرعب وتسبب المآسي وتولد الأحقاد لدى جميع الأطراف.

وأوضحت الصحيفة الإماراتية أن ضبط النفس وتجنب الأعمال العدائية ووضع حد للعنف ومنح الفرصة للدعوات الصادقة التي تريد خير الشعبين والمنطقة برمتها الحل الأمثل في الوقت الحالي، والسلام هو القوة الحقيقية التي يجب أن تهدف لها كافة الجهود.