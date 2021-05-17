فرنسا تقرر إلغاء ديون السودان البالغة 5 مليارات دولار

قررت فرنسا اليوم الإثنين، إلغاء ديون السودان البالغة 5 مليارات دولار.



وقال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إن فرنسا تؤيد إلغاء كاملا لديون السودان ونتوقع أن يؤكد صندوق النقد الدولي ذلك في نهاية يونيو المقبل، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية الإخباري.



فيما أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها بأن السعودية تعزيز الاستثمارات في السودان ودعم كافة القطاعات التي تحقق تطلعات شعبه.



وقال وزير خارجية السعودية، إن الملك سلمان وولي العهد حريصان على تخفيف أعباء ديون السودان، لذا تعلن عن منحة للمساهمة في تغطية الفجوة التمويلية للسودان لدى صندوق النقد، كما تحرص على تخفيف أعباء ديون السودان.