قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت نجح في استرداد 7.5 مليون ليرة لبنانية قيمة الكفالة المصرفية لـ 5 عمال مصريين بلبنان.



وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين، في بيان، اليوم الاثنين، أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي وتقدر بألف دولار للعامل، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.



وقال المتحدث الرسمي، إن الوزير تلقى تقريرا عبر الملحق العمالي شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالي ببيروت، عما تم تحقيقه من إنجازات خلال أبريل الماضي، مشيرا إلى اعتماد 6 عقود عمل، وبلغ عدد طلبات نقل الكفالة المقدمة للمكتب 26 طلبا، وتم إحالتها إلى الأمن العام، بالإضافة إلى تسوية 8 شكاوى وديا، وشكوتين تم حفظهما، و6 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالي 16 شكاوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.



وأضاف أن المكتب قام بنحو 5 زيارات للجهات الحكومية المعنية، وزيارتين للمنشآت وأصحاب الأعمال، ولقائين للجالية لحل المشاكل العمالية لهم.