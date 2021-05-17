 بي بي سي: «يوتيوب» يطلق حملة لتشجيع الشباب على تلقي لقاح كورونا بالمملكة المتحدة - بوابة الشروق
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بي بي سي: «يوتيوب» يطلق حملة لتشجيع الشباب على تلقي لقاح كورونا بالمملكة المتحدة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 17 مايو 2021 - 7:50 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 مايو 2021 - 7:50 ص

أطلقت منصة يوتيوب YouTube حملة إعلانية لتشجيع الشباب في المملكة المتحدة على التطعيم ضد فيروس كورونا.
وذكرت المنصة أن الحملة تتضمن إعلانات على الحافلات واللوحات الإعلانية ويوتيوب.
يأتي ذلك بعد تعرض يوتيوب لانتقادات لبطئه في وقف انتشار المعلومات المضللة المتعلقة بفيروس كورونا، لكن المنصة قالت إنها أزالت 900 ألف مقطع فيديو متعلقة بكورونا انتهكت قواعدها.
قال المدير الإداري لموقع يوتيوب في المملكة المتحدة بن ماكوين ويلسون إن منصة مشاركة الفيديو تتمتع "بقدرة هائلة على الوصول" بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا.
يذكر أن في أكتوبر الماضي، غيّرت منصة يوتيوب سياستها لحظر الادعاءات المضللة حول لقاح فيروس كورونا.
ومع ذلك واجهت المنصة انتقادات مستمرة بشأن انتشار المعلومات المضللة.

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