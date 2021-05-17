وزير المالية السوداني: نتطلع إلى شراكات استراتيجية في قطاعات الطاقة والزراعة

قال الدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، إن السودان يتطلع إلى شراكات استراتيجية في قطاعات الطاقة والزراعة بشقيها والتعدين بجانب الاتصالات.



وأكد جبريل، خلال كلمته بمؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية، التزام الحكومة بتوفير البيئة الملائمة من خلال الإصلاحات المتعلقة بالاطار القانوني لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيدا بالقرض التجسيري المقدم من الحكومة الفرنسية لدعم الشراكة بين البلدين.



وأشار إلى الاصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الانتقالية والمتعلقة بسعر الصرف وتخفيض عجز الموازنة للعمل على خفض التضحم بالبلاد، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تعزيز آليات تخفيف المخاطر وتحفيز المستثمرين.



ولفت إلى حرص الحكومة على توفير مصادر الطاقة لكافة أنحاء البلاد للاستفادة منها في المجال الزراعي والخدمات الأخرى ، كاشفاً عن وجود احتياطي مقدر من النفط.