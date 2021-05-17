الجيش العراقي ينفذ عملية نوعية جنوب شرقي الموصل ضد داعش الإرهابي

أعلن المتحدث باسم القائد العام للجيش العراقي اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين، أن قطعات جهاز مكافحة الإرهاب شرعت بعملية نوعية في منطقة حمام العليل جنوب شرقي مدينة الموصل، مؤكدة أن العملية أدَّت إلى مقتل 8 من عناصر داعش الإرهابية والعثور على أسلحة وعبوات.

وقال رسول، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إنه "حسب توجيه القائد العام للقوات المُسلحة، ومن خلال المتابعة والرصد الدقيقين لبقايا عصابـات داعـش الإرهابية، شرعت قطعات جهاز مُكافحة الإرهاب بعملية نوعية في منطقة حمام العليل جنوب شرقي مدينة الموصل".

وتابع أن "طائرات الـ F-16 بإشراف قيادة العمليات المشتركة بقصف دقيق لمواقع العصابات الإرهابية المُرسلة عبر إحداثيات جهاز مُكافحة الإرهاب والتي قُتل على أثرها 8 عناصر من بقايا داعـش كانوا يقومون بتعرضات إرهابية جبانة على خط سير العجلات العسكرية و نُقاط مُرابطة للقوات الأمنية".