ساسة بارزون في حزب ميركل يدينون الكراهية ضد اليهود

أدان ساسة بارزون في الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الكراهية ضد اليهود بعد حوادث معادية للسامية في مظاهرات موالية للفلسطينيين في ألمانيا.

وقال خبير الشؤون الخارجية في الحزب، نوربرت روتجن، اليوم الاثنين خلال مشاورات مع قادة لجان حزبه في برلين: "يمكن لأي شخص أن ينتقد سياسة الحكومة الإسرائيلية بالطبع، وممارسة انتقادات أخرى"، مضيفا في المقابل أن الكراهية الموجهة ضد بلد ومواطنين وضد اليهود غير مقبولة.

وأضاف روتجن: "يجب ألا نمنح مساحة لهذه الكراهية، ويجب أن نستخدم القانون الجنائي بشكل حازم للغاية"، مشيرا إلى أن التحريض المعادي للسامية جريمة جنائية ويجب ملاحقتها بحسم.

ومن جانبها، قالت وزيرة الدولة للشؤون الثقافة، مونيكا جروترز، المنتمية لنفس الحزب إن هناك ظهورا لمعاداة سامية جديدة وقديمة تحت ستار انتقاد إسرائيل، مطالبة بمواجهتها بصرامة دولة القانون والتصدي لها بوضوح بالقول: "من يريد العيش في ألمانيا، ينطبق عليه ما يلي: حق إسرائيل في الوجود جزء من مصلحة الدولة"، مضيفة أن هناك عيش بسلام في ألمانيا مع الجالية اليهودية، وقالت ينبغى لليهود أن " يكونوا معتمدين على أننا سنحمي حياتهم هنا وواثقين في ذلك".

وفيما يتعلق بمسألة الحاجة إلى تشديد حراسة المؤسسات اليهودية في ألمانيا، قالت جروترز إنه "من المحزن والمرير أن المؤسسات اليهودية يجب أن تخضع للحراسة على الإطلاق"، بما في ذلك المتاحف، وأضافت: "هذا يخلق تباعدا عبر وضع فاصل بين المجتمع في حياته اليومية والمؤسسة اليهودية... لكن بالطبع علينا أن نحميهم أكثر حتى لا يتعرضوا لأي ظلم أو عنف. هذا أمر واضح".

وبحسب مصادر حزبية، من المقرر أيضا أن تشارك رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين وزعيم مجموعة المحافظين في البرلمان الأوروبي، مانفريد فيبر، في مشاورات لجان الحزب، والتي ستدور إلى جانب استراتيجية التطعيم، خاصة للأطفال والمراهقين، أيضا حول سياسة المناخ الأوروبية.