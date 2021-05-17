إسرائيل تستهدف 9 منازل لقيادات بحماس في غزة صباح اليوم

أعلن أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، صباح اليوم الاثنين، عن استهداف المقاتلات الإسرائيلية لمنازل 9 قيادات بحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة.

جاء ذلك في تغريدات لأدرعي، قال فيها: "في الساعات الأخيرة أغارت مقاتلات حربية على تسعة منازل لقادة في حماس في أنحاء قطاع غزة والتي استخدمت كبنية إرهابية وفي بعضها تواجدت مخازن أسلحة.."



وتابع قائلا: "من بين المنازل المستهدفة منزل قائد كتيبة بيت حانون وقادة سرايا في بيت حانون في مدينة غزة وفي مخيم الشاطئ".

وفي تغريدة منفصلة قال أدرعي: "فتحة نفق لحماس بالقرب من روضة أطفال ومسجد في خانيونس. دليل جديد لطريقة اقامة حماس عمدًا مصالحها العسكرية في قلب الأحياء السكنية. نحن قصفنا هذه الفتحة الليلة الماضية. عيب عليك يا حماس".