تأجيل تطبيق فقاعة السفر الجوي بين هونج كونج وسنغافورة للمرة الثانية

قررت حكومتا هونج كونج وسنغافورة تأجيل بدء تطبيق فقاعة السفر الجوي المخطط لها بين المدينتين للمرة الثانية، وذلك وسط ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في سنغافورة.

وكان من المقرر تدشين فقاعة السفر بين الجانبين في الـ26 من الشهر الجاري، والتي كانت ستسمح بالسفر بين المدينتين دون الخضوع لحجر صحي. وجاء قرار التأجيل عقب اجتماع بين وزير التجارة في هونج كونج إدوارد ياو تانج-واه، ووزير النقل في سنغافورة إس إسواران، وفق ما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" المحلية، اليوم الاثنين.

وقالت حكومة هونج كونج، في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن إعلانا لاحقا بشأن المضي قدما في تدشين فقاعة السفر سيصدر في يوم 13 يونيو المقبل عندما يحين موعد انتهاء العمل بتدابير مكافحة فيروس كورونا في سنغافورة، أو قبل ذلك الموعد.

وأضاف البيان أنه خلال هذه الفترة، سيواصل الجانبان الاتصال وتبادل البيانات والإحصاءات ذات الصلة مع النظر في المستجدات بدقة قبل اتخاذ القرار.

وكانت المدينتان قد أجلتا خطط تطبيق فقاعة السفر في 22 نوفمبر الماضي وذلك بسبب زيادة الإصابات بـ"كوفيد-19" في هونج كونج وسط موجة رابعة آنذاك.

وكانت وزارة الصحة السنغافورية قد أعلنت في بيان رسمي يوم الجمعة تشديد الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي لمكافحة فيروس كورونا المستجد، عقب تسجيل إصابات على مدار الأسبوعين السابقين.