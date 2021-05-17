نتنياهو يعلن استمرار قصف الاحتلال لقطاع غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل أبيب ستواصل ضرب أهداف في قطاع غزة "حتى استعادة السلام والأمن لجميع سكان إسرائيل"، على حد قوله.



وقال نتنياهو إنه أوعز بـ"مواصلة ضرب الأهداف الإرهابية" في تصريح بعد انتهاء جلسة لتقييم الأوضاع وللمصادقة على خطط عملياتية بحضور كل من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي ورئيس الشاباك ورئيس الموساد ورئيس هيئة الأمن القومي، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.



واعتبر أن "جيش الدفاع يقوم بذلك جيدا واليوم قضى على قائد كبير آخر ينتمي للجهاد الإسلامي. كما أصبنا بحرية حماس ونواصل ضرب المنظومة التحت أرضية – "مترو" حماس، وهناك أهداف أخرى".



وأعلن "أننا سنواصل العمل طالما دعت الحاجة لذلك، من أجل استعادة الهدوء والأمان لجميع المواطنين الإسرائيليين".