الجزائر ترأس اجتماعا لمجلس السلم والأمن الإفريقي حول الوضع في ليبيا

ترأس الجزائر غدا الثلاثاء الدورة الوزارية لمجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي التي ستخصص لبحث الأوضاع في ليبيا.

ومن المقرر أن يرأس وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم الدورة الوزارية لمجلس السلم والأمن التي ستعقد في سياق يطبعه التقدم الملموس الذي تم احرازه في إطار الحوار الليبي المُنبثق عن نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا المُنعقد في يناير 2020.

ويهدف الاجتماع إلى التأكد من استمرار التقدم الذي تم احرازه في إطار الحوار والسلم، خاصة من خلال دعم جهود المبعوث الأممي ومساندة حكومة الوحدة الوطنية في المهام الموكلة إليها.

كما سيبحث الاجتماع الوسائل التي يمكن للاتحاد الافريقي اللجوء لاستعمالها ودعم المسار الحالي الذي من شأنه أن يفضي إلى تنظيم انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 ديسمبر 2021.

وسيتطرق الاجتماع كذلك إلى مختلف الأشكال التي سيمكن من خلالها للاتحاد الافريقي المساهمة في آلية مراقبة وقف اطلاق النار الساري في ليبيا، بالإضافة إلى الوسائل المُمكن اعتمادها لدعم السلطات الليبية في تحقيق المصالحة الوطنية وتحسين حياة الليبيين.

كما سيناقش الاجتماع السبل الواجب تطبيقها لمكافحة فيروس كورونا، والارهاب و الاتجار بالأشخاص والهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى بحث الاجراءات الملموسة الواجب اتخاذها من أجل منع التدخلات الأجنبية في ليبيا وتطبيق الحصار على الأمم المتحدة حول الأسلحة وتعجيل انسحاب القوات الأجنبية و المرتزقة.