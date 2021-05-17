40 مليار دولار حجم التجارة البينية بين الصين وروسيا خلال 4 أشهر

أعلنت وزارة التجارة الصينية أن قيمة التجارة مع روسيا بلغت 40.21 مليار دولار خلال الفترة بين يناير وأبريل 2021، وذلك بزيادة 19.8% على أساس سنوي.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية "قاو فنغ" -في تصريح اليوم الاثنين، إن حجم التجارة البينية بين الجانبين زاد بـ 21.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وهو ما يمثل ضعف ما تم تسجيله خلال نفس الفترة من عام 2016، موضحا أن قيمة واردات الصين من روسيا زادت بنسبة 7.7% في الفترة بين يناير وأبريل، حيث تراجع النمو السلبي (بسبب جائحة كوفيد-19) إلى إيجابي لأول مرة منذ مايو العام الماضي، الأمر الذي وفر دعما مهما لنمو التجارة الثنائية.

وأكد أن التجارة الصينية الروسية شهدت تحسنا في الهيكل، فيما سجلت نموا أكثر من 50% في منتجات الماكينات والمنتجات ذات التكنولوجيا الفائقة والمتقدمة بين الجانبين، ما رفع بشكل كبير معدل نمو الصادرات والواردات.