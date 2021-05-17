 إسبانيا: وصول 2700 مهاجر قادمين من المغرب في يوم واحد - بوابة الشروق
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إسبانيا: وصول 2700 مهاجر قادمين من المغرب في يوم واحد

أ ش أ
نشر في: الإثنين 17 مايو 2021 - 10:37 م | آخر تحديث: الإثنين 17 مايو 2021 - 10:37 م

قالت السلطات الإسبانية، مساء اليوم الاثنين، إن 2700 مهاجر على الأقل وصلوا إلى جيب سبتة الإسباني قادمين من المغرب وهو رقم قياسي في يوم واحد.

ونسب موقع (يورونيوز) لمتحدث باسم الحكومة الإسبانية قوله إن ألفا من هؤلاء المهاجرين قاصرون.

وأضافت السلطات أن عمليات العبور بدأت الساعة 2 صباحًا في منطقة سبتة الحدودية المعروفة باسم بنزو، ثم تبعها وصول بضع عشرات من الأشخاص بالقرب من شاطئ تاراخال الشرقي.

وقال المتحدث إن طلوع النهار لم يوقف وصول المهاجرين، حيث سبحت عائلات بأكملها مع أطفالها أو صعدوا إلى قوارب مطاطية، مضيفا: "كان المد منخفضا وفي بعض الأماكن يمكنك المشي عمليا".

وقام مسعفو الصليب الأحمر بفحص المهاجرين قبل نقلهم إلى مركز استقبال.

وفي الشهر الماضي، سبح حوالي 100 مهاجر إلى سبتة في مجموعات من 20 إلى 30 شخصا، وتم ترحيل معظمهم إلى المغرب.

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