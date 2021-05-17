استطلاع: نحو 60% من اليابانيين يرون ضرورة إلغاء أولمبياد طوكيو بسبب كورونا

أظهر استطلاع للرأي أن 59.7% من اليابانيين يعتقدون أنه يجب إلغاء أولمبياد طوكيو والألعاب البارالمبية هذا الصيف، وسط ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وبطء طرح اللقاحات قبل أقل من ثلاثة أشهر من الأولمبياد.

ووجد الاستطلاع -الذي أجرته وكالة أنباء كيودو اليابانية ونشرت نتائجه اليوم الأحدK أن 25.2% من الذين شملهم الاستطلاع يرون أن الألعاب يجب أن تُقام بدون متفرجين، في حين أن 12.6% يفضلون إقامة الحدث الرياضي العالمي بعدد محدود من المتفرجين.

وقالت الوكالة إن نتائج الاستطلاع -الذي أجري عبر الهاتف على مستوى البلاد واستمر يومين- تعكس شكوكًا متزايدة بشأن إقامة الألعاب، والتي تم تأجيلها بالفعل لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث تواجه البلاد موجة رابعة من الإصابات التي تنطوي على المزيد من التحورات المُعدية.

وعلى الرغم من أن منظمي الأولمبياد قرروا بالفعل عدم حضور متفرجين من الخارج لمنع انتشار الفيروس، أظهر الاستطلاع أن 87.7% قلقون من أن تدفق الرياضيين وأعضاء البعثات من الخارج قد ينشر الفيروس.