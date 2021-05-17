الجيش الأمريكي يعرض تزويد كوريا الجنوبية بلقاحات كورونا

ذكرت الحكومة الكورية الجنوبية، أن القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد عرضت تقديم جزء من لقاحات فيروس كورونا المستجد للحكومة الكورية؛ لمساعدتها في تخفيف النقص في اللقاحات في البلاد.

وأعلنت قيادة القوات الأمريكية، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية اليوم الاثنين، عزمها على توفير حوالي 13 ألف جرعة من لقاح يانسن لشركة جونسون آند جونسون.

وتناقش سلطات الدفاع والصحة في كوريا الجنوبية كيفية استخدام جرعات اللقاح التي من المحتمل أن يتم توفيرها من الجيش الأمريكي، وبدأت القوات الأمريكية في مارس الماضي بإعطاء لقاح جونسون آند جونسون لأعضاءها بالإضافة إلى لقاح مودرنا، وتم تطعيم حوالي 70% من أعضاءها حتى الآن.

وقال المتحدث باسم القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية العقيد "لي بيترز" في بيان: "تواصل قيادة القوات الأمريكية في كوريا العمل عن كثب مع الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، ووزارة الدفاع الكورية فيما يتعلق باستخدام لقاحات كورونا المصرح بها من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية".