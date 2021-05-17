الهند: تحديث سياسة الخصوصية لواتس آب ينتهك قوانين تكنولوجيا المعلومات

أكدت الحكومة المركزية الهندية أمام هيئة قضاة "محكمة دلهي العليا" أن سياسة الخصوصية الجديدة الخاصة بتطبيق "واتس آب" تنتهك قانون وقواعد تكنولوجيا المعلومات في الهند.

وأوضحت الحكومة المركزية، أثناء دفوعها في دعواها المرفوعة أمام المحكمة العليا في الهند، أن التعديلات الأخيرة لتطبيق "الواتس آب"، التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 15 مايو الجاري، تتحدى ضوابط الخصوصية التكنولوجية في الهند.

وفي السياق، أكد المسؤولون على تطبيق "واتس آب"، أمام المحكمة العليا في الهند، أنه في الوقت الذي دخلت فيه سياسة الخصوصية الجديدة حيز التنفيذ، إلا أنها لن تبدأ في حذف حسابات هؤلاء المستخدمين الذين لم يقبلوها وستحاول تشجيعهم على الانضمام إليها.

وأضافوا: "لا يوجد حد زمني عالمي أو موحد، وبعد ذلك ستبدأ في حذف الحسابات حيث سيتم التعامل مع المستخدمين على أساس كل حالة على حدة".

وأصدرت المحكمة إخطارًا إلى الحكومة المركزية في الهند، وموقع التواصل "فيس بوك"، وتطبيق "واتس آب"، مطالبة كل منها بتوضيح موقفه من إحدى التماسات محامٍ ادعى أن السياسة الجديدة تنتهك حق المستخدمين في الخصوصية بموجب الدستور.

وخلال جلسة الاستماع، قالت الحكومة المركزية الهندية إن السياسة وفقًا لذلك تنتهك قوانين وقواعد تكنولوجيا المعلومات الهندية، مضيفة أنها كتبت إلى مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لـ"فيس بوك" بشأن هذه القضية وأنها في انتظار الرد، وبالتالي، كانت هناك حاجة للحفاظ على الوضع الراهن فيما يتعلق بتنفيذ السياسة.

فيما قال مسؤولو تطبيق "واتس آب" إن السياسة الجديدة تتوافق مع قانون وقواعد تكنولوجيا المعلومات الهندية.

وقد قامت المحكمة العليا بتأجيل القضية إلى 3 يونيو القادم، لمزيد من الاستماع لأطراف النزاع.