«إنستجرام» يسمح للمستخدمين قريبًا رفع الصور ومشاركتها عبر سطح المكتب

يتيح تطبيق إنستجرام الشهير لمستخدميه قريبًا إمكانية رفع الصور ومشاركتها عبر سطح المكتب.

وذكر موقع "لايف منت" التقني أن تلك الميزة لم تكن موجودة بالفعل في منصة إنستجرام، ولكن ستجعل الميزات الجديدة إصدار سطح المكتب للنظام الأساسي أقرب إلى نظيره في التطبيق.

وسيسمح "إنستجرام" للمستخدمين بنشر الصور ومقاطع الفيديو من خلال إصدار سطح المكتب وتقوم منصة التواصل الاجتماعي باختبار الميزة الجديدة حاليًا.

ويمكن للمستخدم استخدام الصور والفيديو في الحاسب الآلي الخاص به لتحميله على إنستجرام مع إتاحة خيارات للتعديل كقص الصور قبل نشرها وإضافة وصف وموقع على غرار نفس مميزات التطبيق.

ولم تحدد المنصة موعدًا نهائيًا لطرح الميزة التي تعد تحت الاختبار في الوقت الراهن، ويمكن للمستخدمين فقط عرض المحتوى عبر إصدار سطح المكتب.



