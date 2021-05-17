حبس عشرات مؤقتا بالجزائر بتهمة المشاركة في مسيرات غير مرخصة

أفادت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين في الجزائر بإيداع العشرات السجن على خلفية مشاركتهم في مسيرات الحراك الشعبي الجمعة الماضي، والتي لم ترخص لها السلطات.

وذكرت اللجنة، في منشور على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن 14 شخصا تم وضعهم رهن الحبس المؤقت بالجزائر العاصمة من بين 48 تم تقديمهم أمام القضاء. كما تم حبس 22 شخصا بولاية سطيف من أصل 24، وخمسة أشخاص بولاية برج بوعريريج من أصل 13، وثلاثة أشخاص بكل من ولايات بسكرة وقسنطينة والشلف.

يذكر أن قوات الأمن الجزائرية منعت الجمعة الماضية العديد من مسيرات الحراك الشعبي الأسبوعية، على خلفية قرار وزارة الداخلية بضرورة الحصول على ترخيص مسبق للسماح بتنظيمها.