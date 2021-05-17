محلل سياسي: إسرائيل تبحث عن نصر وهمي في غزة

قال الكاتب والمحلل حسن لافي، اليوم الاثنين، إن ارتكاب الاحتلال لمجازر ضد المدنيين في غزة دليل على الضعف الإسرائيلي.

وأضاف في تصريح لوكالة "معا" الفلسطينية أن "إسرائيل لم تستطع حتى الآن تحقيق انتصارات على المقاومة الفلسطينية بشكل عسكري، لذلك هي تذهب للحاضنة الشعبية الفلسطينية من خلال هذه المجازر، أولا لطمأنة المجتمع الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي يستطيع فعل شئ في غزة والامر الثاني، الضغط على الحاضنة الشعبية الفلسطينية من أجل إيقاف هذه المعركة التي باتت تهدد أمن إسرائيل بشكل أساسي".

وتابع، اعتقد أن نتنياهو الآن والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية يبحثون عن صور نصر حتى ولو كانت على طريقة فوتوشوب من أجل تصديرها للعالم والداخل الإسرائيلي من أجل إنهاء هذه المعركة وهم يحققون شئ لكن هذا واضح جدا أن الإعلام الدولي يرفض هذه الصورة وبات يتحرك بشكل كبير وأن هناك حراكات دولية ضاغطة لأنهم يدركون أن هذا الاستهداف المباشر للمدنيين ستدفع إسرائيل الثمن عليه.

وشدد على ضرورة التوثيق، لأنها معركة قانونية إعلامية سياسية بامتياز، مؤكدا على أن الملف القانوني مهم.

ودعا إلى ضرورة تفعيل مراكز حقوق الإنسان وتوثيق هذه الجرائم بشكل أساسي، والتوجه باتجاه المحاكم الجنائية والدولية التي تستطيع محاكمة إسرائيل، أما على المستوى السياسي هذا دور السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير لابد أن تكون جزءا من هذه المعركة وتحريك السفارات في العالم والذهاب إلى شرح ماذا يحدث في غزة وشرح الرواية الفلسطينية.