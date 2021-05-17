نائبة وزير الخارجية الإيطالي: يجب الإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

أكدت نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي مارينا سيريني، ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.



وقالت سيريني، خلال لقائها رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، اليوم الاثنين، إن بلادها حريصة على الوقوف إلى جانب لبنان ومساعدته في مختلف المجالات.



كانت سيريني، التي تزور لبنان على رأس وفد سياسي ودبلوماسي إيطالي، قد دعت في تصريحات لها في وقت سابق اليوم خلال لقاءات بكبار المسئولين اللبنانيين، مختلف القوى السياسية اللبنانية إلى وضع خلافاتها جانبا وتغليب المصلحة العليا للبلاد والتعاون فيما بينها من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، على نحو يُمكن معه المضي قدما في مسار الإصلاحات.



وأشارت إلى أن لبنان يواجه تحديات عديدة لا سيما على الصعد المالي والإنساني والاقتصادي، ومعالجة هذه الأزمة متعددة الأبعاد تتطلب تنفيذ الإصلاحات.



ويشهد لبنان فراغا حكوميا منذ أكثر من 9 أشهر وذلك في أعقاب استقالة حكومة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء في 10 أغسطس الماضي على وقع تداعيات الانفجار المدمر الذي وقع في ميناء بيروت البحري.