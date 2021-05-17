 مدبولي يتلقى عرضا فرنسيا بعد تألقه مؤخرًا مع الإسماعيلي - بوابة الشروق
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مدبولي يتلقى عرضا فرنسيا بعد تألقه مؤخرًا مع الإسماعيلي

زيـاد الميـرغني
نشر في: الإثنين 17 مايو 2021 - 9:38 م | آخر تحديث: الإثنين 17 مايو 2021 - 9:38 م

تلقى أحمد مدبولي لاعب خط وسط الفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، عرضاً من أحد أندية الدرجة الثانية في الدوري الفرنسي للإنتقال إلى صفوفه خلال الموسم المقبل.

ويرتبط مدبولي بعقد مع الإسماعيلي ينتهي بنهاية موسم 2023، ولا يحق له الرحيل عن الإسماعيلي إلا بموافقة مسؤوليه، خصوصاً وان عقده لايتضمن أي شروط جزائية.

وظهر مدبولي بشكل لافت للنظر مع الإسماعيلي وخصوصاً منذ تولي إيهاب جلال المسؤولية، مما ادي لتلقي اللاعب العديد من العروض سواء من الأندية المحلية أو العروض الخارجية اخرها العرض الفرنسي.

ويتكتم مدبولي ووكيله عن تفاصيل العرض الذي تلقاه خصوصاً وأنهم ابلغوا مسؤولي النادي الفرنسي بضرورة مخاطبة النادي الإسماعيلي رسمياً.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش المقررة «المقاولون» والمقررة ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرون للدوري.


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