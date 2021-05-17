الإسماعيلي يجهز عبد الرحمن مجدي لمواجهة مصر المقاصة

حدد الجهاز الفني للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، برنامج تدريبي مكثف لعبد الرحمن مجدي لاعب وسط الفريق، لتجهيزه للمشاركة أمام مصر المقاصة في الجولة بعد المقبلة في الدوري الممتاز، والمقررة يوم 24 من الشهر الجاري بعدما شدد الجهاز الطبي للدراويش على ضرورة عدم المجازفة باللاعب في مواجهة المقاولون.

ويلتقي الإسماعيلي مع المقاولون «الأربعاء» على ارض ملعب ستاد الجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرون للدوري.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر في جدول المسابقة برصيد 26 نقطة، بعدما حقق الفوز في اخر خمس مباريات له عقب تولي إيهاب جلال المهمة الفنية للفريق.

ويعول إيهاب جلال على عودة عبدالرحمن مجدي للفريق الكثير خلال الفترة المقبلة، خصوصاً وانه من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة لكونه احد الدعائم الأساسية للمنتخب الاوليمبي فضلاً عن قدراته الفنية والبدنية العالية.