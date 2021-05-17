روسيا: تصرفات الغرب فاقمت الأوضاع دوليا وأشعلت حقبة خطيرة

اعتبر النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن تصرفات الدول الغربية تسببت في تفاقم الأوضاع على الساحة الدولية، وبدء "حقبة خطيرة" في العالم.

ولم يشر بوليانسكي، خلال تصريحاته لقناة "روسيا اليوم" في نسختها الروسية، إلى حادثة بعينها، إلا أن تصريحاته تأتي في وقت شكر فيه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموقف الأمريكي الداعم لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في ما أسماه "الحق في الدفاع عن النفس"، مشيرا إلى أن إسرائيل حظيت أيضا بـ"دعم" من حكومات 25 دولة.

ورغم تصريحات نتنياهو، إلا أن حركة الدعم والتضامن مع القضية الفلسطينية تشهد زخما كبيرا، خاصة مع تصاعد جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني حيث استهدف الاحتلال الإسرائيلي 218 مواطنا فلسطينيا معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".