رئيس الحكومة التونسية: لا نساند فقط القضية الفلسطينية بل نتبناها عبر مختلف الأجيال

أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، أن بلاده لا تساند فقط القضية الفلسطينية بل تتبناها عبر مختلف الأجيال.



واستنكر رئيس الحكومة، في تصريحات صحفية له اليوم الاثنين، الهجمات الأخيرة المتكررة بحق الشعب الفلسطيني والتي راح ضحيتها عدد كبير من الضحايا من الأطفال والمواطنين الفلسطيينين العزل، مبرزا أن الموقف التونسي من القضية الفلسطينية ثابت وهي قضية كل التونسيين.



وأثنى المشيشي، على المجهود الدبلوماسي لتونس والاتصالات اليومية على أعلى مستوى في هذه الفترة لحث كل أحرار العالم على إدانة العدوان الغاشم بحق الفلسطينيين والدفاع عن الحق المشروع للفلسطينيين وأساسه دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.