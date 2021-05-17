المعارضة التركية تثير تساؤلات حول احتياطي البنك المركزي بعد بدء تصوير مسلسل لبثه على نتفليكس

استغلت المعارضة التركية اليوم الاثنين نبأ بث نسخة تركية من مسلسل "بيت من ورق" على موقع نتفليكس لكي تثير تساؤلات حول وضع الاحتياطي بالبنك المركزي .



و"لا كاسا دي بابيل" أو بيت من ورق هو مسلسل إسباني شهير يدور حول عصابة من اللصوص يقودهم رجل غامض في محاولة للسطو على دار سك العملة الإسبانية.



وذكرت وسائل إعلامية تركية أنه تم البدء هذا الأسبوع في تصوير النسخة التركية "لا هاي دي ماسك".



وكتب كمال كليجدار أوغلو في تغريدة له قائلا "لكن هذا وقع بالفعل في هذه البلاد.هم لم يقوموا بعمل مسلسل ، لكن فيلم قصير. هم دخلوا من الباب الخلفي وليس من الجدار".



وكان زعيم حزب المعارضة الرئيسي وهو حزب الشعب الجمهوري يشير بذلك إلى نفاد احتياطي البنك المركزي والافتقار إلى المساءلة والمحاسبة من جانب حزب العدالة والتنمية الحاكم.



ويزعم حزب الشعب الجمهوري أن البنك المركزي قام بحرق 128 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لوقف تدهور قيمة الليرة في عامي 2019 و2020.



لكن الرئيس رجب طيب أردوغان نفى هذا المزاعم بوصفها حملة "تشويه بائسة" من أجل "الهجوم" على الاقتصاد.