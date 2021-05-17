بابا الفاتيكان يستقبل وزير الخارجية الإيراني

استقبل بابا الفاتيكان، فرنسيس الأول، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في الفاتيكان اليوم الاثنين.



وكما جرت العادة، لم يعلن المكتب الصحفي للبابا عن محتوى المحادثة التي جرت بين البابا وبين الوزير الإيراني.



يشار إلى أنه بعد تصعيد حدة الصراع في الشرق الأوسط، كان البابا دعا الإسرائيلييين والفلسطينيين مرتين إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات.



كانت إيران أكدت مطلع الأسبوع دعمها لحركة حماس الحاكمة في قطاع غزة في حربها ضد إسرائيل.



وتتبادل الفصائل الفلسطينية وإسرائيل القصف منذ العاشر من الشهر الجاري ما اسفر عن مقتل 200 فلسطيني وإصابة 1300 ودمار كبير في قطاع غزة، ونحو عشرة اسرائيليين.