وصول أكثر من 80 مهاجرا إلى جيب سبتة الإسباني عن طريق السباحة

أكد الحرس المدني في إسبانيا وصول أكثر من 80 مهاجرا عن طريق السباحة إلى جيب "سبتة" الإسباني (شمال المغرب) قادمين من المغرب المجاورة.

وذكر المركز، حسبما ذكر راديو (إفريقيا 1) اليوم الاثنين، أن المهاجرين بينهم عدد من القُصر غادروا الليلة الماضية الشواطئ الواقعة على بعد بضعة كيلومترات جنوب "سبتة" وتم اعتقالهم عندما دخلوا الأراضي الإسبانية.

يذكر أن جيبي سبتة ومليلة الإسبانيين شمال المغرب يعدان منفذا تقليديا للمهاجرين الذين يحاولون من حين لآخر التسلل عبر تسلق السياج الحديدي المحيط بهما، ويشكلان الحدود البرية الوحيدة بين إفريقيا وأوروبا.