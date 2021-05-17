 وصول أكثر من 80 مهاجرا إلى جيب سبتة الإسباني عن طريق السباحة - بوابة الشروق
الإثنين 17 مايو 2021 4:04 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمستوى الدراما الرمضانية حتى الآن؟


النتـائـج تصويت

وصول أكثر من 80 مهاجرا إلى جيب سبتة الإسباني عن طريق السباحة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 17 مايو 2021 - 3:37 م | آخر تحديث: الإثنين 17 مايو 2021 - 3:37 م

أكد الحرس المدني في إسبانيا وصول أكثر من 80 مهاجرا عن طريق السباحة إلى جيب "سبتة" الإسباني (شمال المغرب) قادمين من المغرب المجاورة.

 

وذكر المركز، حسبما ذكر راديو (إفريقيا 1) اليوم الاثنين، أن المهاجرين بينهم عدد من القُصر غادروا الليلة الماضية الشواطئ الواقعة على بعد بضعة كيلومترات جنوب "سبتة" وتم اعتقالهم عندما دخلوا الأراضي الإسبانية.

 

يذكر أن جيبي سبتة ومليلة الإسبانيين شمال المغرب يعدان منفذا تقليديا للمهاجرين الذين يحاولون من حين لآخر التسلل عبر تسلق السياج الحديدي المحيط بهما، ويشكلان الحدود البرية الوحيدة بين إفريقيا وأوروبا.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك