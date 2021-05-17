 مقتل 8 من داعش في ضربة جوية بمحافظة نينوى العراقية - بوابة الشروق
الإثنين 17 مايو 2021 12:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمستوى الدراما الرمضانية حتى الآن؟
النتـائـج تصويت

مقتل 8 من داعش في ضربة جوية بمحافظة نينوى العراقية

بغداد (د ب أ)
نشر في: الإثنين 17 مايو 2021 - 12:25 م | آخر تحديث: الإثنين 17 مايو 2021 - 12:25 م
صرح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين، بأن ثمانية من عناصر تنظيم داعش قتلوا في ضربة جوية نفذتها طائرات إف 16 في منطقة حمام العليل بمحافظة نينوى (400 كلم شمال بغداد).

وأوضح الناطق الرسمي، في بيان صحفي، أن طائرات إف-16 قامت بقصف دقيق لمواقع "العصابات الإرهابية.. وقُتل على إثرها ثمانية عناصر من بقايا داعـش كانوا يقومون بتعرضات إرهابية جبانة على خط سير العجلات العسكرية ونقاط مرابطة قواتنا الأمنية".

وذكر أنه تم العثور على عدد من الأعتدة والأسلحة والأحزمة والعبوات الناسفة وعدد كبير من أجهزة الاتصالات.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك