مقتل 8 من داعش في ضربة جوية بمحافظة نينوى العراقية

صرح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين، بأن ثمانية من عناصر تنظيم داعش قتلوا في ضربة جوية نفذتها طائرات إف 16 في منطقة حمام العليل بمحافظة نينوى (400 كلم شمال بغداد).



وأوضح الناطق الرسمي، في بيان صحفي، أن طائرات إف-16 قامت بقصف دقيق لمواقع "العصابات الإرهابية.. وقُتل على إثرها ثمانية عناصر من بقايا داعـش كانوا يقومون بتعرضات إرهابية جبانة على خط سير العجلات العسكرية ونقاط مرابطة قواتنا الأمنية".



وذكر أنه تم العثور على عدد من الأعتدة والأسلحة والأحزمة والعبوات الناسفة وعدد كبير من أجهزة الاتصالات.