مستوطنون يقتحمون مقبرة باب الرحمة المحاذية للأقصى وساحة الغزالي قرب باب الأسباط

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم، مقبرة باب الرحمة الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك، وساحة الغزالي قرب باب الأسباط، وأدوا طقوسا تلمودية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين.

وأفاد شهود عيان، بأن مستوطنين اقتحموا مقبرة باب الرحمة، وأدوا طقوسا تلمودية عند بوابة الرحمة في منتصف المقبرة على سور المسجد الأقصى، كذلك أدوا رقصات تلمودية في ساحة الإمام الغزالي أمام باب الأسباط، أحد أبواب الأقصى، قبل اقتحامهم للمقبرة.

وجاءت رقصات المستوطنين واقتحامهم لمقبرة الرحمة ومحيط باب الأسباط، بعد فشلهم في اقتحام المسجد الأقصى من باب المغاربة لليوم الثاني على التوالي.