ليبيا: إنقاذ 78 مهاجرا أفريقيا غرب طرابلس

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تمكن أحد زوارق الدورية التابعة لجهاز حرس السواحل وأمن المواني برئاسة أركان القوات البحرية الليبية اليوم الاثنين، من إنقاذ 78 مهاجرا غير قانوني كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

وأفاد مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية بأن المهاجرين ينتمون لجنسيات أفريقية متعددة، مؤكدا نقلهم عبر الزورق (الزاوية) الذي قام بعملية الإنقاذ، وإنزالهم في نقطة مصفاة الزاوية (45 كيلومترا غرب طرابلس)، وتسليمهم للجهات المختصة.

وأكد مكتب المراسم والإعلام متابعة جهاز مكافحة الهجرة عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.

ومنذ الألفية، اعتبرت ليبيا أحد أول مقاصد المهاجرين غير القانونيين من قارة أفريقيا.

ويعتبر المهاجرون ليبيا دولة عبور نحو الشواطئ الأوروبية المقابلة شمالا.

وتزايدت بعد الحرب الأهلية الليبية أعداد المهاجرين والعصابات المحلية والدولية التي تمتهن نقلهم عبر الصحراء الكبرى نحو ساحل البحر المتوسط، ومنه إلى جزيرة لامبيدوزا (أقرب الجزر الإيطالية) بواسطة قوارب متهالكة في الغالب.