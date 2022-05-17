أعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الإثنين، تسجيل 2000 حالة اختناق تنفسي بسيطة إلى متوسطة، بسبب العاصفة الترابية الشديدة التي ضربت البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، إن المنشآت التابعة للوزارة مستنفرة وتواصل تقديم الخدمات الصحية بالدوائر والمستشفيات، وتم تسجيل 2000 حالة اختناق يوم الإثنين، داعيا المواطنين إلى ارتداء الكمامة والتزام المنازل قدر الإمكان.

وتناقلت وسائل إعلام عراقية مشاهد صادمة للعاصفة الترابية، التي غطت الشوارع والمباني باللون المائل للأحمر، وإعاقة عملية التنقل والتنفس للكثيرين في الشوارع العامة، فيما حجبت سحب الغبار السميكة الرؤية لبضعة أمتار.

يأتي ذلك فيما أغلقت المطارات والإدارات العامة وعلّقت الامتحانات في الجامعات والمدارس يوم الإثنين بسبب العاصفة الترابية، التي تأتي بعد سلسلة من العواصف المماثلة التي بلغت 8 عواصف في شهر واحد بشكل غير مسبوق، ويرجع الخبراء ذلك للتغيرات المناخية.

#العراق يعلن تعليق الدراسة والمطارات بسبب عاصفة ترابية خلفت آلاف الإصابات بالاختناق.#قناة_الخليج pic.twitter.com/Q90AG91hVU — قناة الخليج الفضائية (@alkhalejtv) May 16, 2022

وتسببت العاصفة الأخيرة التي غطّت العراق بالرمال في 5 مايو الجاري، في حالات اختناق لأكثر من 5 آلاف شخص، أدخلتهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لقي شخص واحد حتفه.

وقررت إدارة مطار بغداد الدولي، تعليق الرحلات الجوية خلال اليوم بسبب وصول مدى الرؤية إلى 300 متر فقط، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية، بإغلاق الأجواء وإيقاف الحركة الجوية في المطار.

وعلّقت رحلات مطار النجف جنوبا، والسليمانية في إقليم كردستان في الشمال، وفق الوكالة العراقية.

عاصفة ترابية تقترب قادمة من العراق pic.twitter.com/fjs35M5mZ1 — ✍ ‎ Abdulrahman 🇰🇼 (@O_okw1) May 16, 2022

ويعد العراق من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، بسبب تزايد الجفاف، مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز لأيام من فصل الصيف 50 درجة مئوية.