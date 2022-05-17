حلف شمال الأطلسي يؤكد أهمية تعزيز الدفاع السيبراني

أكد نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ميرسيا جيوانا، أنه من الضروري، مع زيادة الاعتماد اليومي على الأصول الرقمية وازدياد التعرض للهجمات والحوادث الإلكترونية، تعزيز الدفاع السيبراني والمرونة على جميع المستويات.

جاء ذلك خلال كلمة جيوانا التي ألقاها في المؤتمر الدولي الأول للدبلوماسية الإلكترونية الذي استضافه المعهد الوطني للبحث والتطوير في المعلوماتية في العاصمة الرومانية بوخارست بالشراكة مع وزارة الخارجية الرومانية، وفق بيان صادر عن الحلف.

وأشاد نائب الأمين العام للناتو بالمساهمات القيمة التي قدمتها رومانيا للحلف، والطريقة التي تتبعها الدولة "بجدية في تنفيذ تعهد الدفاع الإلكتروني لحلف الناتو".

وأشار إلى أن أهمية الأمن السيبراني ظهرت جليا مؤخرًا في الأزمة الأوكرانية حيث "ساعد الناتو في تعزيز مرونة أوكرانيا في مواجهة الهجمات الإلكترونية كجزء من طريقتنا لدعم إصلاح قطاع الدفاع والأمن".

ونوه بالمبادرات العديدة التي أطلقها حلف الناتو لتقوية الدفاعات الإلكترونية للحلف، بدءًا من إنشاء الفضاء السيبراني إلى جانب البر والبحر في عام 2016، ثم إطلاق سياسة دفاع إلكتروني شاملة جديدة في يونيو 2021، مع الاعتراف بأن الفضاء الإلكتروني محل نزاع في كل الأوقات.

كما أكد نائب الأمين العام أن حلف الناتو سيعقد أول اجتماع لمجلس شمال الأطلنطي لمنسقي الفضاء الإلكتروني في 18 مايو الجاري.

يشار إلى أن المؤتمر الدولي للدبلوماسية الإلكترونية أقيم بعنوان "بناء الرقمنة العالمية: خلق الثقة والأمن من خلال الدبلوماسية الإلكترونية".

وقد جمع الحدث سفراء وأكاديميين وخبراء من مجتمع الدفاع والدفاع الإلكتروني الدولي، بهدف تعزيز التطور والتميز في البحث والابتكار في رومانيا ودمجها إقليميا ودوليا في مجال البحث السيبراني.