 الدنمارك تسجل 570 إصابة جديدة بكورونا و6 حالات وفاة - بوابة الشروق
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الدنمارك تسجل 570 إصابة جديدة بكورونا و6 حالات وفاة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 17 مايو 2022 - 10:30 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 مايو 2022 - 10:30 ص

سجلت الدنمارك 570 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و6 حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و175 ألفا و370 إصابة، والوفيات إلى 6342.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 13 مليونا و216 ألفا و17 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدنمارك حتى الآن.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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