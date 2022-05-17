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بوتين: واشنطن والدول الغربية يفرضون عقوبات على روسيا لأطماع خاصة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 17 مايو 2022 - 3:17 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 مايو 2022 - 3:17 م

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية تفرض عقوبات جديدة على روسيا؛ لأسباب سياسية وأطماع خاصة، منوهة إلى أن تلك العقوبات تؤدي إلى التضخم.

وأضاف خلال كلمة له، مساء الثلاثاء، أن العقوبات الغربية على روسيا، أضرت اقتصادات الدول المسؤولة عن فرض تلك العقوبات، مشيرًا إلى أن «الغرب نسى القوانين الأساسية للاقتصاد».

وتساءل عن النتائج التي يرغب الغرب في الوصول إليها عبر قراراتهم، لافتًا إلى أن العقوبات المفروضة على روسيا أدت إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق القوية، وارتفاع أسعار البترول، والتضخم في مجال الطاقة.

وأشار إلى أن الغرب يريد تحميل روسيا مسؤولية التضخم في أسعار الطاقة، مضيفًا: «أخطاؤهم الخاصة أدت إلى هذا الأمر وأدت إلى مشكلات لدى ملايين الأوروبيين، والأمر يؤثر على القدرات التنافسية لأوروبا».

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