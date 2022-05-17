الرئيس اللبناني يجري فحوصات طبية بأحد المستشفيات

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أفاد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية بأن الرئيس العماد ميشال عون بدأ صباح اليوم الثلاثاء الخضوع لفحوصات طبية بأحد المستشفيات في بيروت.
وأضاف المكتب أنه سيغادر المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة، فور انتهاء الفحوصات.