 الرئيس اللبناني يجري فحوصات طبية بأحد المستشفيات - بوابة الشروق
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الرئيس اللبناني يجري فحوصات طبية بأحد المستشفيات

الرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 17 مايو 2022 - 12:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 مايو 2022 - 12:54 م

أفاد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية بأن الرئيس العماد ميشال عون بدأ صباح اليوم الثلاثاء الخضوع لفحوصات طبية بأحد المستشفيات في بيروت.

وأضاف المكتب أنه سيغادر المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة، فور انتهاء الفحوصات.


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