نائبة وزير الدفاع الأوكراني تعلن الوفاء بجميع واجبات القتال في ماريوبول

قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار إنه تم الوفاء بجميع واجبات الدفاع عن مدينة ماريوبول الساحلية ولم يكن من الممكن تحرير مصنع الصلب في آزوفستال.

وأضافت ماليار عبر فيسبوك يوم الاثنين أن المقاتلين الذين يدافعون عن ماريوبول منحوا أوكرانيا وقتا بالغ الأهمية لبناء عناصر احتياطية وإعادة تجميع القوات وتلقي المساعدة من الشركاء.

وقالت إن أهم شيء الآن هو إنقاذ حياة المقاتلين الذين كانوا يدافعون عن ماريوبول.

في غضون ذلك، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه اليومي عبر الفيديو أن أوكرانيا تحتاج إلى "الأبطال" الذين دافعوا عن ماريوبول على قيد الحياة.

وبعد مفاوضات مطولة، أعلن الجيش الأوكراني يوم الاثنين أن نحو 260 من مقاتليه غادروا مصنع الصلب بعد أن تحصنوا هناك لأسابيع.