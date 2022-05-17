تايلاند: 3893 إصابة و38 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية صباح اليوم الثلاثاء ، تسجيل 3893إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تعد أدنى حصيلة إصابات يومية بالفيروس منذ الرابع من كانون الثاني/يناير الماضي، قبل بدء موجة تفشي متحور أوميكرون.

وسجلت تايلاند 38 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، خرج 7323 مريضا من المستشفيات بعد تماثلهم الشفاء.

ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل 4 ملايين و 382 ألفا و977حالة إصابة من بينها مليونان و 159ألفا و542 حالة هذا العام مع تعافي أربعة ملايين و290 ألفا و90 بشكل كامل حتى الآن.

وبلغت حصيلة الوفيات 29 ألفا و550 حالة منذ بدء الجائحة، من بينها سبعة آلاف و852 حتى الآن هذا العام.