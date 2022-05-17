المفوضية الأوروبية تعتمد خطة يونانية بـ2 مليار يورو لدعم الاستثمار من أجل التعافي

وافقت المفوضية الأوروبية على خطة يونانية بقيمة 2 مليار يورو، تهدف إلى توفير دعم استثماري لتحقيق انتعاش مستدام، وتمت الموافقة على الخطة بموجب الإطار المؤقت لمساعدة البلدان الأعضاء.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية مارجريت فيستاجر، والمسئولة عن سياسة المنافسة، في بيان نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي اليوم الثلاثاء: "إن هذه الخطة التي تبلغ قيمتها 2 مليار يورو ستساعد اليونان على تمهيد الطريق لتحقيق انتعاش أسرع وأكثر استدامة، بما يتماشى مع خطة التعافي والمرونة اليونانية. وتمثل خطوة مهمة لسد فجوة الاستثمار التي خلفتها الأزمات الراهنة. ونحن نواصل العمل في تعاون وثيق مع الدول الأعضاء لضمان إمكانية وضع تدابير الدعم الوطني لبدء الاستثمار الخاص وتجميعه بأسرع ما يمكن وبفعالية، بما يتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبي".

وقد أخطرت اليونان المفوضية بموجب الإطار المؤقت بخطة بقيمة 2 مليار يورو، تهدف إلى توفير دعم استثماري لتحقيق انتعاش مستدام. وبموجب هذا الإجراء، ستأخذ المساعدة شكل قروض بأسعار فائدة مدعومة.

وسيتم استخدام الدعم العام لتمويل الاستثمارات في الأصول الملموسة وغير الملموسة من أجل تسهيل تطوير الأنشطة الاقتصادية التي تندرج في إطار الركائز الاستراتيجية لخطة التعافي والمرونة اليونانية، لا سيما مجالات التحول الأخضر والرقمنة والابتكار، بما يضمن لليونان أن تكون الاستثمارات الممولة مستدامة بيئيًا، وتتماشى مع تصنيف الاتحاد الأوروبي، بحسب ما جاء في ختام البيان.