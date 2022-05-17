روسيا تحتجز 265 مقاتلا أوكرانيا من مصنع آزوفستال للصلب

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أعلن الجيش الروسي، احتجاز 265 مقاتلا أوكرانيا من مصنع آزوفستال للصلب المحاصر في مدينة ماريوبول منذ أمس الاثنين.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء: "خلال الـ24 ساعة الماضية، سلم 265 مقاتلا، بينهم 51 يعانون من إصابات خطيرة، أسلحتهم، وتم أسرهم".

واختلف العدد قليلا مقارنة بالمعلومات الواردة من كييف، حيث تحدثت عن 264 مقاتلا، بينهم 53 مصابون بإصابات خطيرة.

وقال كوناشينكوف، إنه تم نقل المقاتلين المصابين إلى مستشفى في نوفازوفسك.

ولم يقدم كوناشينكوف معلومات بشأن مكان السجناء الأخرين، ووفقا لتقارير أوكرانية، يعتقد أنه تم نقلهم إلى قرية أولينفكا، بالقرب من الخط الأمامي.

من ناحية أخرى، في منطقة كورسك الغربية الروسية، على الحدود مع أوكرانيا، هاجم الجانب الأوكراني عدة مباني، بحسب مصادر روسية.

وقال رومان ستاروفويت حاكم كورسك اليوم "اليوم في الساعة الخامسة صباحا، تعرضت قرية اليسكسيفكا الحدودية في منطقة جلوشكوفو للقصف بالأسلحة الثقيلة".

وقد تضرر ثلاثة منازل ومدرسة ومركبة، ولم ترد تقارير حول وقوع خسائر بشرية.