الولايات المتحدة تسجل مليون وفاة بكورونا في أقل من 3 سنوات بعد الجائحة

بلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة بسبب "كوفيد 19" مليون وفاة يوم الاثنين.

ويأتي هذا الرقم بعد أكثر من ثلاثة أشهر من وصول الولايات المتحدة إلى حاجز الـ 900 ألف وفاة. وتباطأت وتيرة الوفيات منذ موجة الشتاء المروعة التي سببها متحور أوميكرون.

وتسجل الولايات المتحدة في المتوسط نحو 300 حالة وفاة بكوفيد-19 يوميا، مقارنة بذروة بلغت نحو 3400 حالة يوميا في يناير 2021.

وترتفع حالات الإصابة الجديدة مرة أخرى، حيث ارتفعت بأكثر من 60% في الأسبوعين الماضيين إلى متوسط حوالي 86000 حالة في اليوم ، لكنها لا تزال أقل بكثير من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند أكثر من 800 ألف حالة ، والتي تم الوصول إليها عندما كان متحور أوميكرون مستعرا خلال فصل الشتاء.