وفد تجاري إيراني رفيع المستوي في مسقط قبل زيارة مرتقبة للرئيس رئيسي

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توجه نائب وزير الصناعة ورئيس منظمة التنمية التجارية الإيرانية علي رضا بيمان باك، اليوم الإثنين على رأس وفد تجاري رفيع المستوى، إلى العاصمة العمانية مسقط.

وذكرت وكالة الجمهوية الإسلامية للأنباء (إرنا) أن زيارة الوفد التجاري الإيراني إلى مسقط تأتي قبل الزيارة المرتقبة للرئيس إبراهيم رئيسي الى سلطنة عمان.

ويضم الوفد التجاري الإيراني مسؤولين في شؤون التسويق والموانئ وصندوق ضمان الصادرات، الى جانب ممثلين عن 30 شركة تابعة للقطاع الخاص في إيران.

وحضر مساعد وزير الصناعة في مراسم افتتاج الجناح الإيراني لدى معرض عمان الدولي الثامن للتصميم الداخلي وديكور المنازل والسيراميك والإنارة، الذي بدا أعماله اليوم ويستمر لغاية 18 مايو، بالإضافة إلى سائر الأجنحة المشاركة في هذا المعرض.

ومن أهم برامج الوفد التجاري الايراني خلال زيارته لسلطنة عمان هي حضوره الملتقيات التجارية المشتركة ولقاء المسؤولين التجاريين والمصارف والشحن والنقل البحري في السلطنة لاستعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير الصادرات ورفع العراقيل والتحديات التي توجد في هذا المسار.