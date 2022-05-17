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تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم، حيث سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي 18.23 جنيه للشراء و18.31 للبيع، وفقا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي.

وسجل سعر صرف اليورو 18.99 جنيه للشراء و19.08 لسعر البيع، بينما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني 22.33 جنيه للشراء، بينما سجل لسعر البيع 22.45 جنيه.

وعلى صعيد العملات العربية، فقد سجل سعر صرف الريال السعودي 4.86 جنيه للشراء و4.88 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الدينار الكويتي 59.27 جنيه للشراء و59.71 لسعر البيع.

وفي تعاملات البنك الأهلي، سجل سعر صرف الدولار 18.24 جنيه للشراء، بينما سجل لسعر البيع 18.30 جنيه.

وسجل سعر صرف اليورو 19.02 جنيه للشراء و19.18 لسعر البيع، كما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني 22.46 جنيه للشراء، و22.82 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي 4.86 جنيه للشراء و4.87 جنيه لسعر البيع، وسجل سعر صرف الدينار الكويتي 57.19 جنيه للشراء و59.63 جنيه لسعر البيع.

وفي بنك مصر، سجل سعر صرف الدولار 18.24 جنيه للشراء و18.30 جنيه لسعر البيع، وسجل سعر صرف اليورو 19.02 جنيه للشراء و19.16 جنيه لسعر البيع، بينما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني 22.46 جنيه للشراء و22.71 جنيه لسعر البيع.