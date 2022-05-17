هنأ السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الشعب اللبناني على إجراء الانتخابات النيابية أمس الأول، مُتمنيًا أن تكون الانتخابات خطوة إيجابية نحو تصحيح الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية، أن أبو الغيط دعا اللبنانيين إلى البناء على نتائج هذه الانتخابات، والإسراع في تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية واللازمة لتمكين لبنان من الخروج من الأزمة واستعادة عافيته، خاصة فيما يتعلق بإنجاز الاتفاقيات الاقتصادية والمالية مع صندوق النقد الدولي، والتي من شأنها أن تسهم في تحسين الظروف المعيشية للبنانيين وإنعاش الاقتصاد من جديد، وإنهاء معاناة اللبنانيين.

وناشد أبو الغيط، القيادات اللبنانية من مختلف الطوائف والانتماءات السياسية إظهار أعلى مستويات المسئولية وإعلاء المصلحة الوطنية، باعتبار أن الشهور القادمة ستمثل اختباراً حاسماً لقدرة البلاد على اجتياز الأزمة، داعياً المجتمع الدولي للوقوف إلى جوار لبنان وتعزيز صموده الاقتصادي في هذه المرحلة الدقيقة.

وأكد المصدر حرص الجامعة العربية على مواصلة دورها في دعم ومساندة لبنان ومواكبته في كافة المحطات المهمة التي يمر بها، مشيراً إلى مشاركة فريق من المراقبين المتخصصين من الجامعة في متابعة العملية الانتخابية.

وقال إن رئيس الفريق سيعرض تقرير بعثة المراقبين على السيد الأمين العام فور الانتهاء منه، منوهاً بصفة عامة بالأجواء التي جرت فيها الانتخابات وبدور الحكومة في هذا الصدد.