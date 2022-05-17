أعلن الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إنشاء الشركة القابضة لسكك حديد مصر، ستضم شركة لعربات النوم، وأخرى للأمن والنظافة، وثالثة لنقل البضائع، ورابعة للخدمات وخامسة للنقل المميز.



وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن شركة النقل الحضري أو الإقليمي ستظل مدعومة ولن يتم طرحها في البورصة .



وأوضح أن الدولة تدعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بـ 5.5 مليار جنيه، وسيتم زيادة قيمة الدعم في الخطوط غير الاقتصادية إلى ستة مليارات جنيه العام القادم



وأشار إلى أن شركة تالجو ستقوم بصيانة جميع قطارات تالجو وسيتم طرح شركة إدارة عربات النوم في البورصة مع وجود ورش صيانة القطارات على أعلى مستوى.