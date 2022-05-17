تغييرات عديدة في تشكيل الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش

يسعى الزمالك لمصالحة جماهيره في لقاء الليلة أمام فريق طلائع الجيش، بالمباراة التي تُقام في التاسعة مساءً، على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري العام.

ومع عودة إمام عاشور لقائمة الأبيض، سيغيب عن الزمالك في لقاء الليلة كل من محمود عبد الرازق شيكابالا للإصابة، وطارق حامد للإيقاف، إلا أن ذلك لن يُضعف رغبة الأبيض في الوصول للنقطة رقم 44، والتي يقابلها رغبة جامحة أيضًا من طلائع الجيش الذي يقوده طارق العشري لتحسين مركزه التاسع الذي يحتله برصيد 23 نقطة.

ومن المرتقب أن يشهد تشكيل الزمالك في لقاء الليلة بعض التغييرات، أبرزها تواجد محمد عواد في حراسة المرمى، على حساب محمد أبو جبل، ومحمد عبد الغني على حساب محمود علاء.

ومن المتوقع يدخل جيسوالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك اللقاء بتشكيل مكون:

حارس المرمى: محمد عواد

المدافعون: أحمد فتوح - محمود حمدي الونش – محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

لاعبو الوسط: محمد أشرف روقا - إمام عاشور - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما

المهاجم: عمر السعيد.

وكان الزمالك قد تلقى هزيمة مفاجئة أمام إنبي الأسبوع الماضي، وأفسدت مخططات الأبيض في الابتعاد بالصدارة عن ملاحقه الأهلي، الذي يتبقى له 4 مباريات مؤجلة.