 سماع دوي انفجارات قوية بمدينة لفيف غربي أوكرانيا - بوابة الشروق
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سماع دوي انفجارات قوية بمدينة لفيف غربي أوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 17 مايو 2022 - 8:42 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 مايو 2022 - 8:42 ص

أفادت وسائل إعلامية في أوكرانيا بسماع دوي عدد من الانفجارات القوية بمدينة (لفيف) غربي البلاد.
وقال شهود عيان - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء - إن الانفجارات وقعت بعد منتصف الليلة الماضية بالتوقيت المحلي لأوكرانيا، مشيرين إلى أن المدينة شهدت ما لايقل عن 8 انفجارات.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن سقوط ضحايا جراء هذه الانفجارات.
يشار إلى أن مدينة (لفيف) الواقعة بالقرب من الحدود البولندية تخضع لحظر تجوال من الساعة 11 مساء حتى الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي لأوكرانيا.


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