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ملك إسبانيا السابق يعتزم زيارة بلاده لأول مرة منذ عامين

ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس
ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 17 مايو 2022 - 6:04 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 مايو 2022 - 6:04 م

يعتزم ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس، العودة لبلاده لأول مرة منذ عامين، وفقا لما أكدته السلطات.

وقال تيلمو مارتين عمدة مدينة سانخينخو الساحلية في إقليم جالسيا للصحفيين: "الملك سوف يكون هنا خلال نهاية الأسبوع".

ويعيش الملك السابق "84 عاما" في المنفى في أبو ظبي منذ أغسطس 2020، ومن المقرر أن يحضر سباق زوارق دولي في المدينة.

وقال مارتين "لا أعلم إذا كان سيحضر بصفته متفرج أو مشارك، ولكن سوف يكون هنا".

ولم تؤكد بعد تلك المعلومات الأسرة الملكية أو الحكومة الإسبانية.

ويعيش خوان كارلوس في المنفى، بعيدا عن زوجته صوفيا -83 عاما- وبقية أسرته ومنهم ابنه والملك الإسباني فيليب السادس.

ويذكر أن خوان كارلوس، الذي كان ملكا لإسبانيا في الفترة ما بين 1975 و2014، غادر البلاد سرا في الثالث من أغسطس 2020، من أجل "تسهيل" عمل فيليب في ظل تصاعد اتهامات بشأن مخالفات مالية ضد خوان كارلوس.

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